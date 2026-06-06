به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در جلسه شورای معاونان بر اهمیت جایگاه ولایت در نظام اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: حضور پرشور و با نشاط مردم در برنامههای عید غدیر، جلوهای از پیوند عمیق جامعه با ارزشهای دینی و ولایی است.
وی، پیام اخیر رهبر انقلاب را، حکیمانه، راهبردی و برخوردار از نگاهی عمیق و آرمانی توصیف کرد و افزود: اندیشهها، آرمانها و مسیر ترسیمشده از سوی امام خمینی(ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، همچنان زنده و جاری است و امروز نیز رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نعمتی بزرگ برای ملت ایران به شمار میرود.
وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت پاسداشت ارزشها و آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
تقدیر از خدمات رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان
کاظمی در ادامه با قدردانی از خدمات رجبعلی برزویی، رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: بررسی منصفانه عملکرد دانشگاه فرهنگیان نشان میدهد که در دوره مسئولیت ایشان، شاخصهای مختلف دانشگاه در حوزه منابع، توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات، زیرساختها و سرمایه انسانی روندی رو به رشد و قابل توجه داشته است.
وی افزود: فعالیتهای مؤثر در سطح استانها، پیگیری برنامههای توسعهای و مدیریت مناسب شرایط دانشگاه از جمله اقدامات ارزشمندی بود که در این دوره به انجام رسید. هرچند دانشگاه فرهنگیان همچنان با برخی چالشها مواجه است، اما این مسائل در دوره مدیریت ایشان با رویکردی منطقی و مبتنی بر ضوابط و مقررات دنبال شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استعفای برزویی، گفت: طی هفتههای گذشته تلاش شد از ظرفیت و تجربیات ایشان همچنان استفاده شود، اما با توجه به اصرار ایشان برای جابهجایی، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. در این میان برخی مطالب و فضاسازیهای غیرمنصفانه نیز علیه ایشان مطرح شد که با واقعیت عملکرد وی همخوانی نداشت.
کاظمی ادامه داد: آقای برزویی همچنان از سرمایههای ارزشمند آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان محسوب میشوند و در آینده نیز از تجربیات و مشورتهای ایشان بهره خواهیم برد.
وزیر آموزش و پرورش در تشریح دلایل انتخاب مهرزاد حمیدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ از این رو برای مدیریت آن به فردی نیاز داشتیم که در کنار توانمندیهای علمی، از تجربه اجرایی و شناخت عمیق از آموزش و پرورش نیز برخوردار باشد.
وی افزود: حمیدی از جمله مدیران و استادانی است که با مسائل آموزش و پرورش آشنایی عمیق دارد و سالها در حوزههای اجرایی، علمی و پژوهشی فعالیت کرده است. حضور در شوراها و مجامع تصمیمسازی و سیاستگذاری، اجرای طرحهای متعدد علمی و پژوهشی و همچنین برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده در سطح کشور از جمله ظرفیتهای ارزشمند ایشان به شمار میرود.
کاظمی ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان با شتاب بیشتری ادامه یابد و این دانشگاه در تحقق منویات مقام معظم رهبری، تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سوی دانشگاهی تمدنساز و انسانساز نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
انتصاب نماینده هیئت عالی گزینش
در این جلسه، رضا روستایی به عنوان نماینده هیئت عالی گزینش در هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.
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