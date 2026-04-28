حجتالاسلام حجتالله سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف نهایی انقلاب اسلامی ایران، ایجاد تمدن نوین اسلامی است و در این چارچوب، تقابل امروز جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و بهطور کلی نظام سلطه، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا مقطعی نیست، بلکه جنگی تمامعیار در عرصه تمدنی و تقابل گفتمانهاست.
وی با بیان اینکه صفبندی جبههها در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری شفاف شده است، افزود: آنچه امروز در صحنه جهانی مشاهده میشود، تقابل دو منظومه فکری و ارزشی است که هر یک داعیه ارائه الگوی حکمرانی و زیست اجتماعی برای آینده جهان را دارند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه با اشاره به سابقه تاریخی ایران در حوزه تمدنسازی تصریح کرد: ایران در طول تاریخ یکی از کانونهای مهم شکلگیری تمدن بوده و از دورههای باستانی تا عصر اسلامی و پس از آن، نقش اثرگذاری در تولید و گسترش الگوهای فرهنگی ایفا کرده است. این پیشینه موجب شده مفهوم تمدن در حافظه تاریخی جامعه ایرانی جایگاهی ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی کشورها بیشتر بر جلوههای ظاهری توسعه و شاخصهای نمایشی تکیه دارند که میتوان آن را نوعی «تمدن ویترینی» دانست؛ الگویی که بر مظاهر بیرونی تمرکز دارد اما لزوماً از پشتوانه عمیق فرهنگی و تاریخی برخوردار نیست.
حجتالاسلام سروری با اشاره به دیدگاه برخی متفکران غربی گفت: در ادبیات نظری روابط بینالملل نیز به این موضوع اشاره شده که چالشهای آینده جهان صرفاً از جنس رقابتهای اقتصادی یا سیاسی نخواهد بود، بلکه از ناحیه تمدنهایی با نظام معنایی متفاوت شکل میگیرد. از این منظر، شکلگیری تمدن نوین اسلامی میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی رقابت در نظم جهانی آینده مطرح باشد.
وی در تبیین مفهوم تمدن نوین اسلامی اظهار کرد: این مفهوم در سالهای اخیر در ادبیات فکری انقلاب اسلامی مطرح شده و تحقق آن مستلزم حضور فعال مردم است. به تعبیر رهبر انقلاب، تحقق چنین تمدنی بدون مشارکت و اراده عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس کمیته رسانه قرارگاه مسجد استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تمدنسازی مأموریتی مردمی است و تحقق آن نیازمند آگاهی، مسئولیتپذیری و کنش فعال اجتماعی است. آنچه امروز در عرصههای مختلف مشاهده میشود، تلاشی در مسیر تحقق همین افق تمدنی است که بهعنوان غایت انقلاب اسلامی ترسیم شده است.
