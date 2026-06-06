به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.
بر اساس این گزارش، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین در محدودههای مکارود، ولیآباد و هریجان ترافیک سنگین جریان دارد.
همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب، حدفاصل نارنجستان تا سهراهی چلاو و محدوده شاهاندشت و در مسیر جنوب به شمال محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور از تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال خبر داد.
بر اساس اعلام این مرکز، تمامی محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
نظر شما