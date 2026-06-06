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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

جاده چالوس از امروز تا اطلاع ثانوی یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس از امروز تا اطلاع ثانوی یک‌طرفه می‌شود

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

بر اساس این گزارش، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین در محدوده‌های مکارود، ولی‌آباد و هریجان ترافیک سنگین جریان دارد.

همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب، حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چلاو و محدوده شاهاندشت و در مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، تمامی محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 6851925
زهره آقاجانی

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