به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، متقاضیان ثبت‌نام در بخش «فیلمنامه‌ اقتباسی» می‌توانند تنها از طریق سامانه https://festival.iycs.ir و با مراجعه به بخش ارسال فیلمنامه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اثر خود را بارگذاری کنند. این مهلت دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

در بخش جنبی ویژه کتاب و سینما (اقتباس) این دوره جشنواره، انجمن سینمای جوانان ایران به‌منظور رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی به‌عنوان عناصر هویت ملی و ترویج کتاب و کتاب‌خوانی، از فیلم‌ و فیلم‌نامه‌های تولید شده با موضوع «کتاب و کتاب‌خوانی، صنعت نشر، اقتباس ادبی، پاسداشت و سرگذشت مؤلفین و ناشرین و خادمین حوزه نشر» تجلیل ویژه به عمل می‌آورد.

در مقررات بخش «فیلمنامه اقتباسی» آمده است:

۱. فیلمنامه‌ها باید در پرتال ثبت‌نام جشنواره‌ها آنلاین ثبت‌ شده و کد دریافتی از سایت را نزد خود نگه دارید.

۲. فیلمنامه‌ها باید هنگام ثبت اثر با یکی از دو فرمت pdf یا word در سایت آپلود شود.

۳. فیلمنامه می‌بایست با فونت B Nazanin و سایز ۱۴ نگارش و حداکثر ۱۵ صفحه A4 باشد.

۴. همراه بودن خلاصه فیلمنامه حداکثر یک پاراگراف (۴ خط) و همچنین قید منبع اقتباس در صفحه اول فیلمنامه الزامی است.

۵. آثاری که قبلا برای دوره‌های پیشین ارسال شده‌اند، امکان حضور در این جشنواره را ندارند.

جوایز بخش ویژه کتاب و سینما (اقتباس) همزمان با اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به برگزیدگان برتر اهدا و برگزیده بخش فیلمنامه «حمایت از تولید فیلم اقتباسی» در همان روز اعلام خواهد شد.