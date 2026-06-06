تسلط روسها بر شهرک جدید در خارکف+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده، چهار پرتابه هیمارس ساخت آمریکا و ۹۱۱ پهپاد اوکراین را سرنگون کرده است.

این وزارتخانه از آزادسازی شهرک شِوچنکو در منطقه خارکف خبر داد.

در این راستا وزارت دفاع روسیه تصاویری از نبرد آزادسازی این شهرک منتشر و اعلام کرد که سیطره بر این شهرک به نیروهای روسی امکان پیشروی به سمت کارچیا لوبان می دهد که مرکز بزرگ لجستیکی نیروهای اوکراینی است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: همچنین تأسیسات سوخت، حمل و نقل و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.

همچنین وزارت دفاع روسیه از کشته شدن ۱۲۷۵ نظامی اوکراینی به دست روسها در محورهای مختلف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.