به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسنی روز شنبه در جشن ازدواج ۱۲ زوج هشترودی که در قالب ازدواج آسان و پایدار بود از بانکهای عامل خواست پرداخت وام ازدواج جوانان را تسریع کنند.
وی مبلغ وام ازدواج را با توجه به تورم موجود خیلی کم دانست و از دولت خواست به افزایش آن اقدام کند.
فرماندار هشترود از پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره اشتغال به دامادهای فاقد شغل در هشترود خبر داد و گفت: برای کمک به ازدواج ۲۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دیگر در اختیار عروس و دامادهایی که ازدواج آسان و به دور از تشریفات داشته باشند پرداخت خواهد شد.
فرماندار هشترود گفت: جوانانی که در این شرایط مسیر ازدواج را انتخاب میکنند، شجاعت، اراده و مسئولیتپذیری خود را به نمایش میگذارند و این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای جامعه به شمار میرود.
در این مراسم از ۱۲ زوج جوان شهرستان هشترود که زندگی خود را بدون تجملات آغاز کردند و همچنین ادارات موفق در موضوع ازدواج جوانان تجلیل شد.
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