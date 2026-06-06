به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسنی روز شنبه در جشن ازدواج ۱۲ زوج هشترودی که در قالب ازدواج آسان و پایدار بود از بانک‌های عامل خواست پرداخت وام ازدواج جوانان را تسریع کنند.

وی مبلغ وام ازدواج را با توجه به تورم موجود خیلی کم دانست و از دولت خواست به افزایش آن اقدام کند.

فرماندار هشترود از پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره اشتغال به دامادهای فاقد شغل در هشترود خبر داد و گفت: برای کمک به ازدواج ۲۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دیگر در اختیار عروس و دامادهایی که ازدواج آسان و به دور از تشریفات داشته باشند پرداخت خواهد شد.

فرماندار هشترود گفت: جوانانی که در این شرایط مسیر ازدواج را انتخاب می‌کنند، شجاعت، اراده و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارند و این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

در این مراسم از ۱۲ زوج جوان شهرستان هشترود که زندگی خود را بدون تجملات آغاز کردند و همچنین ادارات موفق در موضوع ازدواج جوانان تجلیل شد.