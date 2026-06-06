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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

انتقاد از کم کاری بانک‌های هشترود در پرداخت وام ازدواج

انتقاد از کم کاری بانک‌های هشترود در پرداخت وام ازدواج

هشترود- فرماندار هشترود از کم کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان در این شهرستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسنی روز شنبه در جشن ازدواج ۱۲ زوج هشترودی که در قالب ازدواج آسان و پایدار بود از بانک‌های عامل خواست پرداخت وام ازدواج جوانان را تسریع کنند.

وی مبلغ وام ازدواج را با توجه به تورم موجود خیلی کم دانست و از دولت خواست به افزایش آن اقدام کند.

فرماندار هشترود از پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره اشتغال به دامادهای فاقد شغل در هشترود خبر داد و گفت: برای کمک به ازدواج ۲۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دیگر در اختیار عروس و دامادهایی که ازدواج آسان و به دور از تشریفات داشته باشند پرداخت خواهد شد.

فرماندار هشترود گفت: جوانانی که در این شرایط مسیر ازدواج را انتخاب می‌کنند، شجاعت، اراده و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارند و این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

در این مراسم از ۱۲ زوج جوان شهرستان هشترود که زندگی خود را بدون تجملات آغاز کردند و همچنین ادارات موفق در موضوع ازدواج جوانان تجلیل شد.

کد مطلب 6851979

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