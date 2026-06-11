به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی روز پنجشنبه در آیین جشن وصال جمعی از نوعروسان و دامادان، ازدواج آسان را یکی از توصیه‌های مهم آموزه‌های دینی و قرآنی دانست و بر ضرورت ترویج این فرهنگ در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه انسان برای آزمون‌ها و سختی‌های زندگی آفریده شده است، اظهار کرد: عبور موفق از این آزمون‌ها در گرو عمل صالح و حرکت در چارچوب قوانین الهی است و تشکیل خانواده یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر به شمار می‌آید.

فرماندار ویژه میانه ادامه داد: یکی از وظایف مهم انسانی، ادامه نسل و تربیت نسلی سالم و کارآمد است و ازدواج آسان می‌تواند زمینه‌ساز کیفیت‌بخشی به نسل آینده باشد.

وی با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این مراسم، افزود: دولت نیز در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت و تقویت بنیان خانواده برنامه‌های متعددی پیش‌بینی کرده و تلاش دارد با الگودهی در جامعه، زمینه حذف تجملات و تشویق به ازدواج آسان را فراهم کند.

فرماندار میانه با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: امروز صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع به یک ضرورت تبدیل شده و این موضوع نیز به نیروی انسانی کارآمد و فرهنگ‌سازی در جامعه وابسته است.

گفتنی است تجلیل از ۶ زوج جوان و خانواده های دارای بیش از ۳ فرزند و اساتید حوزه ترویج ازدواج پایان بخش این مراسم بود.