به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری و نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، که مأموریت آنها صیانت از امنیت مرزهای کشور و امنیت کشتیرانی در آبراههای بینالمللی است، را بهعنوان نقض آشکار آتشبس ۱۹ فروردین و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بهشدت محکوم میکند.
این اقدام که در ادامه رفتارهای خصمانه و تحریکآمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشاندهنده بیاعتنایی کامل هیات حاکمه آمریکا به اصول بندیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود.
نقض مکرر آتشبس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات میکند که این کشور نهتنها ارادهای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه میکند و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق ذاتی و مشروع کشور برای دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح میکند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتهای خود از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد.
بر این اساس وزارت امور خارجه موکداً کشورهای منطقه را به رعایت اصل حسن همجواری و پایبندی به اصل بنیادین حقوق بینالملل مبنی بر خودداری از اجازهدادن به طرفهای متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا میخواند.
وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بینالمللی میخواهد نسبت به تداوم نقض آشکار آتشبس و اقدام غیرقانونی آمریکا واکنش فوری و مؤثر نشان داده و از عادیسازی فزاینده نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی جلوگیری کنند.
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