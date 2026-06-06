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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعرض نظامی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری و نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، که مأموریت آن‌ها صیانت از امنیت مرزهای کشور و امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی است، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.

این اقدام که در ادامه رفتارهای خصمانه و تحریک‌آمیز رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هیات حاکمه آمریکا به اصول بندیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و با هوشیاری، قاطعیت و اقتدار کامل، پاسخ متناسب و مؤثری به این اقدام تجاوزکارانه داده و اجازه ندادند که اهداف شرورانه طراحان این تجاوز محقق شود.

نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات می‌کند که این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق ذاتی و مشروع کشور برای دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد.

بر این اساس وزارت امور خارجه موکداً کشورهای منطقه را به رعایت اصل حسن هم‌جواری و پایبندی به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر خودداری از اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آن‌ها جهت طراحی و انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا می‌خواند.

وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به تداوم نقض آشکار آتش‌بس و اقدام غیرقانونی آمریکا واکنش فوری و مؤثر نشان داده و از عادی‌سازی فزاینده نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6852021
هادی رضایی

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