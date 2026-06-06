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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

نقص فنی در یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌های جنگی انگلیس

نقص فنی در یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌های جنگی انگلیس

وزارت دفاع انگلیس وقوع نقص فنی در یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌های جنگی این کشور به ارزش ۳ میلیارد پوند و متعلق به نیروی دریایی سلطنتی را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ، وزارت دفاع انگلیس امروز شنبه اعلام کرد که نقص فنی در یکی از بزرگ ترین کشتی‌ های جنگی این کشور در حالی که در نروژ پهلو گرفته بود، شناسایی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این مشکل در آخرین توقف ناوشکن «پرنس آو ولز» در شهر بندری استاوانگر در جنوب غربی انگلیس شناسایی شد. این ناو جنگی ۳ میلیارد پوندی نیروی دریایی سلطنتی، اوایل این ماه از لوچ لانگ، در اسکاتلند به سمت آب‌های شمال اروپا حرکت کرد تا امنیت را در مناطق اقیانوس اطلس و شمالگان تأمین کند.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در این خصوص گفت: ناوشکن «پرنس آو ولز» در حال حاضر به عنوان بخشی از استقرار گروه ضربت ناو هواپیمابر در سراسر اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال، در حال بازدید از بندر استاوانگر در جنوب غربی نروژ است.

ماموریت این بود که در طول این استقرار با ناتو و نیروی اعزامی مشترک همکاری کند. ناوشکن‌های پرنس آو ولز و ملکه الیزابت قدرتمندترین شناورهایی هستند که تاکنون برای نیروی دریایی سلطنتی ساخته شده‌اند.

کد مطلب 6852126

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