https://mehrnews.com/x3cfTT ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6852203 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ تجمع یاسوجیها در نود و هشتمین شب یاسوج-تجمع یاسوجیها در شبهای حماسه و ایثار به نود و هشتمین شب رسید. دریافت 69 MB کد مطلب 6852203 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود حضور حماسی مردم یاسوج در تجمع ضدآمریکایی برچسبها یاسوج بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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