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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

تجمع یاسوجی‌ها در نود و هشتمین شب

تجمع یاسوجی‌ها در نود و هشتمین شب

یاسوج-تجمع یاسوجی‌ها در شب‌های حماسه و ایثار به نود و هشتمین شب رسید.

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کد مطلب 6852203

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