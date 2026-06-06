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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

اجرای طرح «پایگاه‌های نوآورانه» در بین کشاورزان لرستانی

اجرای طرح «پایگاه‌های نوآورانه» در بین کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای طرح «پایگاه‌های نوآورانه» در بین کشاورزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشاد بابایی عصر امروز شنبه در بازدید از مزارع و پایگاه نوآورانه شهرستان چگنی، اظهار داشت: هدف از اجرای پایگاه‌های نوآورانه، مقایسه روش‌های مختلف کشاورزی شامل کشاورزی حفاظتی، نیمه‌حفاظتی و مرسوم است.

وی افزود: در این پایگاه‌ها شرایطی فراهم می‌شود تا کشاورزان به‌صورت عینی، عملکرد این روش‌ها را مشاهده و مقایسه کنند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: در این طرح، تفاوت عملکرد محصولات در سیستم‌های کشت حفاظتی، نیمه‌حفاظتی و مرسوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا نتایج آن در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

بابایی، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این پایگاه‌ها، ارتقای آگاهی کشاورزان و کمک به انتخاب روش‌های بهینه کشت برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی است.

کد مطلب 6852208

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