به گزارش خبرنگار مهر، سید فرشاد بابایی عصر امروز شنبه در بازدید از مزارع و پایگاه نوآورانه شهرستان چگنی، اظهار داشت: هدف از اجرای پایگاه‌های نوآورانه، مقایسه روش‌های مختلف کشاورزی شامل کشاورزی حفاظتی، نیمه‌حفاظتی و مرسوم است.

وی افزود: در این پایگاه‌ها شرایطی فراهم می‌شود تا کشاورزان به‌صورت عینی، عملکرد این روش‌ها را مشاهده و مقایسه کنند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: در این طرح، تفاوت عملکرد محصولات در سیستم‌های کشت حفاظتی، نیمه‌حفاظتی و مرسوم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا نتایج آن در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

بابایی، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این پایگاه‌ها، ارتقای آگاهی کشاورزان و کمک به انتخاب روش‌های بهینه کشت برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی است.