به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خاتمی، در نشست نخبگان فرهنگی، سیاسی و اعضای شورای اداری سیرجان که به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد وضعیت جسمانی آیت الله سید مجتبی خامنه ای را پس از حمله روز نخست جنگ رمضان تشریح کرد.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، اظهار کرد: در جریان حمله روز نخست جنگ رمضان، ایشان از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شدند؛ به‌ گونه‌ای که احتمال قطع پا نیز مطرح بوده است.



وی افزود: بحمدالله با تلاش کادر درمان، این اتفاق رخ نداد و آیت‌ الله مجتبی خامنه‌ای هم‌ اکنون در سلامت به سر می‌برند.