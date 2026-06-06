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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

روایت نماینده کرمان در مجلس خبرگان از وضعیت آیت‌ الله مجتبی خامنه‌ای

روایت نماینده کرمان در مجلس خبرگان از وضعیت آیت‌ الله مجتبی خامنه‌ای

کرمان- نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری، وضعیت جسمانی آیت الله سید مجتبی خامنه ای را پس از حمله روز نخست جنگ رمضان تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خاتمی، در نشست نخبگان فرهنگی، سیاسی و اعضای شورای اداری سیرجان که به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد وضعیت جسمانی آیت الله سید مجتبی خامنه ای را پس از حمله روز نخست جنگ رمضان تشریح کرد.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، اظهار کرد: در جریان حمله روز نخست جنگ رمضان، ایشان از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شدند؛ به‌ گونه‌ای که احتمال قطع پا نیز مطرح بوده است.

وی افزود: بحمدالله با تلاش کادر درمان، این اتفاق رخ نداد و آیت‌ الله مجتبی خامنه‌ای هم‌ اکنون در سلامت به سر می‌برند.

کد مطلب 6852232

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