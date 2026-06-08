پیگیری صمت برای کاهش اثر ناترازی انرژی بر تولید

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر در باره افزایش تعرفه قبوض برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: در مورد بحث افزایش قیمت برق یا گاز و موضوعاتی از این دست، قاعدتاً زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دستگاه مسئول مربوطه باید توضیح دهد که به چه دلیل این افزایش قیمت انجام شده است.

وی گفت: در کشور هر دستگاهی مأموریت و مسئولیت مشخصی دارد. اگر افزایش قیمت‌ها تأثیری بر روند تولید داشته باشد، ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تولید کمتر تحت تأثیر ناترازی‌ها قرار گیرد و آسیب کمتری ببیند.

زارعی تاکید کرد: این موضوعات را به عنوان مسئول حوزه تولید پیگیری می‌کنیم، اما درخصوص چرایی افزایش قیمت‌ها، دستگاه‌های مسئول باید توضیح و توجیه لازم را ارائه دهند.

وی درباره آخرین وضعیت ارزیابی خسارات وارده به واحدهای تولیدی در دوره جنگ نیز گفت: در خصوص ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی، بررسی‌ها در حال انجام است و بخشی از اطلاعات نیز از طریق خوداظهاری واحدها دریافت شده و بخشی دیگر همچنان در حال تکمیل است. در حال حاضر جمع‌بندی دقیقی از ارقام نهایی وجود ندارد که بتوان آن را اعلام کرد.