  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

پیگیری صمت برای کاهش اثر ناترازی انرژی بر تولید

پیگیری صمت برای کاهش اثر ناترازی انرژی بر تولید

سخنگوی وزارت صمت گفت: اگر قیمت انرژی تأثیری بر روند تولید داشته باشد، ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تولید کمتر تحت تأثیر ناترازی‌ها قرار گیرد و آسیب کمتری ببیند.

عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر در باره افزایش تعرفه قبوض برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: در مورد بحث افزایش قیمت برق یا گاز و موضوعاتی از این دست، قاعدتاً زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دستگاه مسئول مربوطه باید توضیح دهد که به چه دلیل این افزایش قیمت انجام شده است.

وی گفت: در کشور هر دستگاهی مأموریت و مسئولیت مشخصی دارد. اگر افزایش قیمت‌ها تأثیری بر روند تولید داشته باشد، ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تولید کمتر تحت تأثیر ناترازی‌ها قرار گیرد و آسیب کمتری ببیند.

زارعی تاکید کرد: این موضوعات را به عنوان مسئول حوزه تولید پیگیری می‌کنیم، اما درخصوص چرایی افزایش قیمت‌ها، دستگاه‌های مسئول باید توضیح و توجیه لازم را ارائه دهند.

وی درباره آخرین وضعیت ارزیابی خسارات وارده به واحدهای تولیدی در دوره جنگ نیز گفت: در خصوص ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی، بررسی‌ها در حال انجام است و بخشی از اطلاعات نیز از طریق خوداظهاری واحدها دریافت شده و بخشی دیگر همچنان در حال تکمیل است. در حال حاضر جمع‌بندی دقیقی از ارقام نهایی وجود ندارد که بتوان آن را اعلام کرد.

کد مطلب 6852414
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها