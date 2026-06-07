به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد ماه)، پنجمین نشست خود در دوران «جنگ تحمیلی سوم» را به‌ صورت مجازی برگزار می‌کند. در این جلسه که با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهره‌وری انرژی دنبال خواهد شد، سیاست‌های دولت برای پایداری زنجیره تأمین سوخت و راهکارهای عبور از ناترازی انرژی، بدون فشار بر معیشت مردم، روی میز بررسی قرار می‌گیرد.

همزمان با این نشست، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز برنامه‌های فشرده‌ای را در دستورکار دارند:

اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای بررسی چالش‌های سوخت، عازم شرکت ملی گاز خواهند شد تا در نشستی با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ابعاد تأمین انرژی را ارزیابی کنند.

همچنین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمان معاون درمان وزیر بهداشت هستند تا پرونده «زیرمیزی پزشکان» را باز کرده و برای مقابله با این تخلفات چاره‌اندیشی کنند.

پیگیری وضعیت مسکن در دستورکار کمیسیون عمران مجلس است و قرار است رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در جمع نمایندگان، گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه دهد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز راهی مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌شوند تا در دیداری با مسئولان این مجمع، پیرامون مسائل فرهنگی و تقویت وحدت به تبادل نظر بپردازند.

کمیسیون اصل ۹۰ میزبان مقامات ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت خواهد بود تا در نشستی مشترک، مطالبات و پرونده‌های نظارتی موجود را پیگیری کند.