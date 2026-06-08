به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بازیهای ویدیویی محبوب میتوانند فواید عاطفی معناداری را برای بزرگسالان جوان به همراه داشته باشند، عمدتاً با برانگیختن حس شگفتی دوران کودکی.
«آندریاس آیسینگریچ»، محقق ارشد و استاد کالج امپریال لندن در بریتانیا، گفت: «این مطالعه نشان میدهد که مسیر مبارزه با فرسودگی شغلی در بزرگسالان جوان ممکن است نه تنها در سلامتی سنتی، بلکه در بازیابی شادی نیز نهفته باشد.»
او در یک بیانیه خبری گفت: «بازیهایی مانند Super Mario Bros ممکن است پادزهری قوی برای بدبینی و خستگی ناشی از فرسودگی شغلی باشند.»
برای مطالعه جدید، محققان ابتدا با ۴۱ دانشجوی دانشگاه که بازیهای ویدئویی را انجام داده بودند، مصاحبه کردند تا ببینند از این تجربه چه چیزی به دست آوردهاند.
بسیاری گفتند که این بازیها استراحتی نشاطآور از فشار تحصیلی و خواستههای مداوم فرهنگ دیجیتال «همیشه آنلاین» امروزی ارائه میدهند.
سپس محققان از ۳۳۶ بازیکن دیگر بازیهای ویدیویی نظرسنجی کردند تا بینشهای به دست آمده از این دور مصاحبهها را آزمایش کنند.
این نظرسنجی تأیید کرد کسانی که هنگام بازی احساس شگفتی کودکانه بیشتری داشتند، شادی کلی بالاتری را نیز گزارش کردند و به نوبه خود، این بازیکنان شادتر، خطر فرسودگی شغلی بسیار کمتری داشتند.
محققان با اشاره به یکی از جدیدترین بازیهای این مجموعه نوشتند: «شرکتکنندگان اغلب رنگهای روشن و لحن خوشبینانه را به عنوان برانگیزندهی احساس آرامش و شادی کودکانه توصیف کردند.»
آنها نتیجه گرفتند که شادی به طور کامل ارتباط بین شگفتی کودکانه گیمرهای ویدیویی و کاهش فرسودگی شغلی را توضیح میدهد.
محققان نوشتند: «این مطالعه از اولین مطالعاتی بود که شگفتی کودکانه را به عنوان یک مسیر عاطفی شناسایی کرد که از طریق آن بازیهای ویدیویی رایج میتوانند سلامت روان را افزایش داده و فرسودگی شغلی را کاهش دهند.»
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