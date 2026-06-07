به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در ستاد توسعه تعاون خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های عید غدیر، اظهار کرد: خوشبختانه دوباره اعتماد مردم به تعاونی‌ها در حال بازگشت است و باید مراقب باشیم این سرمایه اجتماعی حفظ شود.

وی با اشاره به فعالیت ۷۵۱ شرکت تعاونی در استان افزود: این تعاونی‌ها با سرمایه‌ای بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بزرگی برای تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در خراسان جنوبی هستند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تعاونی‌ها متعلق به ده‌ها خانوار هستند، ادامه داد: نباید اجازه دهیم مشکلات حقوقی و مالی، سرمایه و اعتماد مردم را تهدید کند و به همین دلیل آمادگی داریم جلسات فصلی ویژه تعاونی‌ها برگزار کنیم تا مسائل آن‌ها به‌صورت مستقیم پیگیری شود.

هاشمی یکی از ظرفیت‌های مهم استان را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و گفت: تاکنون ۲۷ شرکت تعاونی برای احداث نیروگاه خورشیدی در خراسان جنوبی ثبت شده‌اند و اعتقاد دارم مردم استان باید بیشترین بهره را از خورشید ببرند.

وی افزود: تشکیل تعاونی‌های تولید انرژی خورشیدی برای کارکنان دستگاه‌ها، روستاییان و خانواده‌ها می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای مردم منجر شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر استفاده از ساختمان‌ها و فضاهای بلااستفاده دولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و تعاونی تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم این فضاها را در قالب قرارداد در اختیار تعاونی‌ها قرار دهیم تا به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.

هاشمی با تأکید بر معرفی تعاونی‌های موفق استان اظهار کرد: باید کارآفرینان و تعاونی‌های برتر به مردم و جوانان معرفی شوند تا باور «می‌شود کار کرد و موفق شد» در جامعه تقویت شود.

وی در پایان خواستار ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به توسعه انرژی خورشیدی شد و گفت: همه ادارات باید به سمت نصب پنل خورشیدی حرکت کنند و حتی برای کارکنان خود تعاونی‌های تولید انرژی تشکیل دهند.