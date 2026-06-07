عموزاد صاحب مدال طلا شد/ خاطری به برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر وانگ جین کیم از کره شمالی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ ادلان عسکروف از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت. عموزاد در فینال با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

همچنین در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب آیت جان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در فینال راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار در مقابل باتناسان گانخویاگ از مغلولستان با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.