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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

رنکینگ اتحادیه جهانی؛

شانس یک طلا و یک برنز برای آزادکاران ایران

شانس یک طلا و یک برنز برای آزادکاران ایران

محمد نخودی نماینده کشتی ایران در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی با غلبه بر رقبای خود به فینال راه پیدا کرد و ابوالفضل رحمانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد رنکینگ جهانی از امروز در اولان‌باتور مغولستان آغاز شد که محمد نخودی و ابوالفضل رحمانی نمایندگان کشورمان در روز اول بودند که نخودی به فینال راه یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردین از مغولستان را شکست داد. وی در دور دوم ۱۰ بر صفر آرین از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی در مقابل ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان قرار می گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب عظمت دولت بیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار نهایی به جدول شانس مجدد بازگشت. رحمانی برای راه یابی به دیدار رده بندی باید در مقابل بکزات آمانگالی از قزاقستان قرار بگیرد.

کد مطلب 6851501
سیده فرزانه شریفی

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