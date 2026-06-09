به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران تمامی مسابقات ورزشی به حالت تعلیق درآمد و برخی مسابقات ورزشی در رشته کشتی برگزار نشد. سال گذشته، انتخابی جام تختی در اسفندماه برگزار شد و مسابقات جام تختی در اردیبهشت‌ماه بود، اما امسال طبق برنامه فدراسیون کشتی قرار بر این بود که انتخابی جام تختی در فروردین‌ماه برگزار شود و مسابقات هم در خردادماه باشد.

با توجه به اینکه امسال مسابقات جام تختی یکی از مراحل انتخابی تیم ملی است برگزاری این رقابت‌ها برای اعضای کادر فنی و کشتی‌گیران اهمیت زیادی دارد. مسابقات انتخابی در جام تختی در دو رشته آزاد و فرنگی قرار است در ۴ وزن برگزار شود. در رشته آزاد در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی‌گیران برای دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی که با طلای بازی های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض وارد چرخه شده و در یک تورنمنت بین المللی هم کشتی گرفته، با امیرمحمد یزدانی رقابت خواهد داشت که قهرمان کشور شده و در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هم صاحب مدال برنز شده است. هر دو کشتی گیر سابقه کسب مدال در مسابقات جهانی را دارند، اما یزدانی قبلا فقط در ۷۰ کیلو در جهانی کشتی گرفته است.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور که سال قبل مدال برنز جهان را کسب کرد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد. او در یک تورنمنت بین المللی هم محک خورده و حالا رقیب سرسختی به نام مبین عظیمی پیش رو خواهد داشت که در مسابقات قهرمانی آسیا بدون کوچکترین لغزشی مدال طلا گرفت. این دو کشتی گیر هم برای دوبنده وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت جذابی خواهند داشت.

اما در وزن ۹۷ کیلوگرم یک انتخابی داغ و جذاب برگزار می‌شود؛ کشتی که خیلی از علاقمندان به کشتی انتظار آن را می‌کشند. حسن یزدانی که بعد از مدت‌ها مصدومیت در وزن جدید روی تشک رفت، در مسابقات بین المللی زاگرب در فینال شکست سنگینی را داشت و بعد از آن در اردوی تیم‌های ملی هم شرکت نکرد. از سوی دیگر امیرعلی آذرپیرا که سال قبل نقره جهانی را گرفت، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. او در مسابقات قهرمانی آسیا تا فینال پیش رفت، اما مقابل آرش یوشیدا باخت و بازهم نقره گرفت. حالا دوبنده این وزن در اختیار یکی از این دو مدعی خواهد بود.

در نهایت پس از کش و قوس فراوان با اعلام رئیس سازمان لیگ قرار بر این شد که مسابقات کشتی فرنگی از ۲۴ تا ۲۶ خردادماه برگزار شود و مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین فردین هدایتی و امین میرزازاده هم در تاریخ ۲۶ خردادماه در روز فینال برگزار شود. مسابقات کشتی آزاد جام تختی هم قرار است ۲۷ تا ۲۹ خردادماه در کرمان برگزار شود و مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم هم در تاریخ ۲۹ خردادماه در روز فینال برگزار شود.

نکته قابل توجه حضور کشتی‌گیران خارجی در مسابقات جام تختی است؛ هر ساله کشتی‌گیرانی از کشورهای اطراف در این مسابقات حضور دارند اما با توجه به شرایط فعلی و موضوع جنگ مشخص نیست چه تعداد کشتی‌گیری در این مسابقات شرکت خواهند کرد. البته فدراسیون کشتی برای تعدادی از کشتی‌گیران خارجی دعوت نامه ارسال کرده است اما هنوز این کشتی‌گیران برای حضور در مسابقات کشتی آزاد اعلام آمادگی نکردند.