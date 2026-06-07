شانس ۲ طلا و یک برنز برای آزادکاران ایران/ جدال رحمان با حریف بلغاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های مقدماتی ۷ وزن پایانی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب آیت جان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در فینال راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار در مقابل باتناسان گانخویاگ از مغلولستان قرار خواهد گرفت.



در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر وانگ جین کیم از کره شمالی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ ادلان عسکروف از قزاقستان را شکست داد و به فینال راه یافت. عموزاد در فینال در مقابل شامیل ممدوف از بلغارستان قرار می گیرد.



در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیش‌بای از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ شمس تاییر از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی فینال شد. یوسفی در فینال با اسماعیل خانیف از روسیه مبارزه می کند.