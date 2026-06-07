روبات انسان نما به یک کودک لگد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک نمایش روبات انسان نما نگرانی های ایمنی را برانگیخت زیرا ویدئویی از این مراسم در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن یک روبات «یونی تری G1» به طور تصادفی به کودکی لگد می زند.

این روبات که مشغول اجرای یک ضربه چرخشی بود ، به شکم کودکی برخورد کرد و سبب شد وی از درد خم شود. این حادثه بحث و گفتگو درباره به کارگیری ایمن روبات های انسان نمای پیشرفته در محیط های عمومی را دوباره شعله ور کرد، به خصوص آنکه این ماشین های توانمند هر روز در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط با سرگرمی بیشتر حضور می یابند.

ویدویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نگرانی هایی درباره ایمنی این ابزارها برانگیخته است.

سال گذشته در یک آزمایش که به سرعت فراگیر شد، روباتی انسان نما محدودیت های ایمنی خود را زیر پا گذاشت و یک اسلحه بی بی( نوعی تفنگ بادی) را به سمت صاحب خود شلیک کرد.