به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در هفته جاری سایت لجستیکی Jianggao تصاویری از مرکز پست گوانگژو منتشر کرده که در آن روبات های انسان نما بسته های پستی همراه بازوی روباتیک و لیفتراک های بدون راننده در انبارهای کاملا خودکار نمایش داده شده اند.

طبق گزارش رسانه دولتی چین به عنوان بخشی از تلاش های وسیع تر «گروه پست چین» روبات های مذکور می توانند درهر ساعت ۱۲۰۰ بسته را کنترل کنند. این واحد در گوانگژو واقع در ایالت جنوبی گوانگ دانگ قرار دارد و طبق گزارش ها می تواند به طور متوسط روزانه ۶.۵ میلیون بسته را کنترل کند. البته بالاترین حجم فعالیت آن فراتر از ۱۰ میلیون بسته است.

اپراتورها برای دستیابی به این آمار به طور فزاینده ای به سیستم های خودکار که قادر به همکاری مداوم با دخالت حداقلی انسانی هستند، روی آورده اند. هرچند بازوهای روباتیک و سیستم های نقاله هم اکنون در انبارهای سراسر جهان رواج دارند، استفاده از روبات های انسان نما نشان دهنده تغییری قابل توجه در استراتژی است. سیستم های انسان نما برخلاف روبات های صنعتی برای فعالیت در محیط هایی که در اصل برای انسان ها ساخته شده، طراحی شده اند.

این بدان معناست که ابزارهای مذکور در فرضیه می توانند از طریق انبارهای فعلی حرکت ، بسته ها را شناسایی و با قفسه ها تعامل کنند و بدون نیاز به یک طرح جدید در واحد، خود را با وظایف مختلف سازگار کنند.