روبات انسان نمای چینی کارگر آزمایشی انبار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این نخستین باری است که روبات مذکور به طور زنده در یک محیط انبار تجاری به کار گرفته می شود.

طبق گزارش نشریه «کره هرالد»، واحد کوپانگ مشغول ارزیابی روبات RB-Y۱ شرکت زیرمجموعه سامسونگ است تا تعیین کند آیا قادر به دسته بندی، حمل ونقل و کنترل کالاها در یکی از خودکارترین شبکه های لجستیک کره جنوبی است یا خیر.

هرچند کوپانگف سامسونگ یا شرکت «رینبو روباتیکس» به طور رسمی این آزمایش اولیه را تایید نکرده اند اما منابع صنعتی فاش کرده اند اگر تست ها موفقیت آمیز باشد، روبات در سطح گسترده تری مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایش مذکور گامی مهم برای روبات RB-Y۱ است که تاکنون فقط توسط دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و شرکای صنعتی برای آزمایش و توسعه به کار رفته بود.

RB-Y۱ برخلاف روبات های انسان نمای دو پای دیگر که تیترهای خبری در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهند، روشی عملی تر را در پیش گرفته است. ابزار مذکور یک پایه متحرک خودران با چرخ را با بالاتنه ای مجهز به دو بازو که برای تقلید از حرکات قفسه سینه انسان طراحی شده، ترکیب می کند.

روبات ۱.۴ متر ارتفاع و ۱۳۱ کیلوگرم وزن دارد. هر یک از دو بازوی روباتیک آن هفت درجه آزادی عمل دارند و می توانند باری تا سه کیلوگرم را حمل کنند. این بالاتنه روی پلتفرم چرخ داری تعبیه شده که می تواند با سرعت ۱.۵ متر بر ثانیه حرکت کند. RB-Y۱ برای ناوبری در انبارها، کارخانه ها و واحدهای تحقیقاتی و انجام فعالیت هایی مانند برداشتن بسته ها، دسته بندی و جابه جایی آنها طراحی شده است.

«رینبو روباتیکس» اعلام کرده این پلتفرم یک سیستم کنترل تمام بدن با ۲۰ محور را به کار می گیرد تا ثبات را حین حرکت کردن و کنترل اشیا حفظ کند.