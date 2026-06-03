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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

روبات‌های انسان نما در جنگ اوکراین شکست خوردند

روبات‌های انسان نما در جنگ اوکراین شکست خوردند

آزمایش استفاده از روبات های انسان نما به عنوان سرباز در اوکراین محدودیت ها و پتانسیل این فناوری را به طور شفاف نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، دو روبات «فانتوم ام کی-۱» ساخت شرکت آمریکایی «فاندیشن» در فوریه ۲۰۲۶ میلادی به اوکراین منتقل شدند و به طور کلی برای ماموریت های لجستیک و ذخایر در مناطق خطرناک آزمایش شدند.

به گفته مقامات آزمایش ها با پشتیبانی دولت های آمریکا و اوکراین انجام شد تا پتانسیل های آن برای پشتیبانی از خط مقدم برر سی شود. اما با توجه به ظرفیت حمل بار محدود، ضدآب نبودن و مقاومت اندک باتری برای استفاده در مقایس کلان، این ابزار را نمی توان یک ابر سرباز میدان جنگ به حساب آورد.

«فانتوم ام کی-۱» فقط می تواند ۲۰ کیلوگرم بار حمل کند، ضد آب نیست و مقاومت باتری لازم برای به کارگیری در مقیاس کلان را ندارد. شرکت «فاندیشن» تصمیم دارد این نقص ها در روبات انسان نمای «فانتوم ۲» که اواخر ۲۰۲۶ میلادی به اوکراین ارسال می شود، برطرف شود.

روبات «فانتوم ام کی-۱» با پنج فوت و ۹ اینچ ارتفاع بین ۷۰ تا ۸۲ کیلوگرم وزن دارد و برای انجام فعالیت های مختلفی از جمله در محیط های بسیار خطرناک به جای پرسنل انسانی ساخته شده است. ابزار مذکور برای انجام فعالیت هایی مانند شناسایی، خنثی سازی بمب و دیگر عملیات های پر ریسک زمینی ساخته شده است.

کد مطلب 6849052
شیوا سعیدی

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