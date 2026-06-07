ساختمان مدارس مستقر محوطه امامزاده در محمودآباد فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در جریان بازدید از آستان مبارکه امامزاده قاسم(ع) محمودآباد اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده در شهرستان محمودآباد، اختلاف ملکی میان اداره اوقاف و امور خیریه و آموزش و پرورش است که به دادگستری گزارش شده بود.

وی افزود: در همین راستا با حضور در شهرستان، ضمن شنیدن مطالبات مردم و مسئولان محلی، از محل امامزاده و مدرسه بازدید به عمل آمد و در سال گذشته جلسه‌ای با حضور امام جمعه، مسئولان قضایی شهرستان، فرماندار و مدیران کل اوقاف و آموزش و پرورش استان در دادگستری مازندران برگزار شد که تصمیماتی برای پیگیری و حل موضوع به تصویب رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران مهم‌ترین دلیل ورود دستگاه قضایی به این پرونده را وضعیت نامناسب و ناایمن ساختمان مدرسه عنوان کرد و گفت: حفظ جان و سلامت دانش‌آموزان اولویت اصلی است. با توجه به فرسودگی بنا، احتمال وقوع حوادث ناگوار وجود دارد و از این رو ادامه فعالیت آموزشی در این محل به مصلحت دانش‌آموزان نیست.

پوریانی همچنین به شرایط خاص محیطی این مدرسه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه آیین‌های تشییع و تدفین متوفیان شهرستان در جوار این امامزاده برگزار می‌شود و حیاط مدرسه با محوطه امامزاده مشترک است، برگزاری این مراسم در کنار کلاس‌های درس و در حضور کودکان، از منظر تربیتی و روانی مناسب ارزیابی نمی‌شود. آموزش و پرورش نیز باید در راستای تأمین آرامش و امنیت دانش‌آموزان، انتقال مدرسه به مکانی مناسب را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به همکاری اداره کل اوقاف استان در این زمینه گفت: اوقاف بخشی از هزینه‌های احداث مدرسه جدید را تقبل کرده و بخشی از این اعتبار نیز به آموزش و پرورش پرداخت شده است، همچنین مقرر شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع، ثبت‌نام جدید در این مدارس انجام نشود و در این راستا، دادستانی محمودآباد نیز دستورات قضایی لازم را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، حل این مسئله از طریق همدلی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول است، اما در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم رفع مشکل، دستورات قانونی لازم صادر خواهد شد و همچنین در صورت احراز ترک فعل از سوی مدیران مسئول، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی انجام می‌شود.