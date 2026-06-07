  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

ساختمان مدارس مستقر محوطه امامزاده در محمودآباد فرسوده است

ساختمان مدارس مستقر محوطه امامزاده در محمودآباد فرسوده است

محمودآباد - رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فرسودگی و ناایمن بودن ساختمان مدارس مستقر در محوطه امامزاده قاسم(ع) محمودآباد خواستار تعیین تکلیف وضعیت آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در جریان بازدید از آستان مبارکه امامزاده قاسم(ع) محمودآباد اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده در شهرستان محمودآباد، اختلاف ملکی میان اداره اوقاف و امور خیریه و آموزش و پرورش است که به دادگستری گزارش شده بود.

وی افزود: در همین راستا با حضور در شهرستان، ضمن شنیدن مطالبات مردم و مسئولان محلی، از محل امامزاده و مدرسه بازدید به عمل آمد و در سال گذشته جلسه‌ای با حضور امام جمعه، مسئولان قضایی شهرستان، فرماندار و مدیران کل اوقاف و آموزش و پرورش استان در دادگستری مازندران برگزار شد که تصمیماتی برای پیگیری و حل موضوع به تصویب رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران مهم‌ترین دلیل ورود دستگاه قضایی به این پرونده را وضعیت نامناسب و ناایمن ساختمان مدرسه عنوان کرد و گفت: حفظ جان و سلامت دانش‌آموزان اولویت اصلی است. با توجه به فرسودگی بنا، احتمال وقوع حوادث ناگوار وجود دارد و از این رو ادامه فعالیت آموزشی در این محل به مصلحت دانش‌آموزان نیست.

پوریانی همچنین به شرایط خاص محیطی این مدرسه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه آیین‌های تشییع و تدفین متوفیان شهرستان در جوار این امامزاده برگزار می‌شود و حیاط مدرسه با محوطه امامزاده مشترک است، برگزاری این مراسم در کنار کلاس‌های درس و در حضور کودکان، از منظر تربیتی و روانی مناسب ارزیابی نمی‌شود. آموزش و پرورش نیز باید در راستای تأمین آرامش و امنیت دانش‌آموزان، انتقال مدرسه به مکانی مناسب را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به همکاری اداره کل اوقاف استان در این زمینه گفت: اوقاف بخشی از هزینه‌های احداث مدرسه جدید را تقبل کرده و بخشی از این اعتبار نیز به آموزش و پرورش پرداخت شده است، همچنین مقرر شده تا تعیین تکلیف نهایی موضوع، ثبت‌نام جدید در این مدارس انجام نشود و در این راستا، دادستانی محمودآباد نیز دستورات قضایی لازم را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، حل این مسئله از طریق همدلی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول است، اما در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم رفع مشکل، دستورات قانونی لازم صادر خواهد شد و همچنین در صورت احراز ترک فعل از سوی مدیران مسئول، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی انجام می‌شود.

کد مطلب 6853123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها