کشف ظروف عتیقه در سمنان؛ محکوم فراری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان، بیان کرد: در پی وجود محکوم فراری در سمنان تلاش ها برای یافتن این مجرم در دستور کار قرار گرفت.

وی از به کار گیری اقدامات تخصصی اطلاعاتی پلیسی و پیگیری ماموران برای شناسایی این محکوم خبر داد و افزود: در نهایت مخفیگاه این متهم شناسایی شد.

فرمانده انتظامی سمنان از عملکرد ماموران کلانتری ۱۳ گلستان تقدیر کرد و یاد آور شد: پس از هماهنگی قضایی از منزل این محکوم بازرسی لازم انجام گرفت.

عرب از کشف تعدادی ظروف عتیقه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی جاسازی شده خبر داد و اظهار کرد: اصالت و قدمت این اشیا مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.

وی از دستگیری این متهم خبر داد و اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی سمنان معرفی شده است.