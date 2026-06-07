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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

کشف ظروف عتیقه در سمنان؛ محکوم فراری دستگیر شد

کشف ظروف عتیقه در سمنان؛ محکوم فراری دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری محکوم فراری خبر داد که در بازرسی از مخفیگاهش، مأموران به گنجینه‌ای از ظروف عتیقه با اصالت تاریخی برخوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان، بیان کرد: در پی وجود محکوم فراری در سمنان تلاش ها برای یافتن این مجرم در دستور کار قرار گرفت.

وی از به کار گیری اقدامات تخصصی اطلاعاتی پلیسی و پیگیری ماموران برای شناسایی این محکوم خبر داد و افزود: در نهایت مخفیگاه این متهم شناسایی شد.

فرمانده انتظامی سمنان از عملکرد ماموران کلانتری ۱۳ گلستان تقدیر کرد و یاد آور شد: پس از هماهنگی قضایی از منزل این محکوم بازرسی لازم انجام گرفت.

عرب از کشف تعدادی ظروف عتیقه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی جاسازی شده خبر داد و اظهار کرد: اصالت و قدمت این اشیا مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.

وی از دستگیری این متهم خبر داد و اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی سمنان معرفی شده است.

کد مطلب 6853141

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