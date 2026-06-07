دشت شهرکرد وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی عصر یکشنبه در چهارصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با ابراز نگرانی از وضعیت منابع آبی دشت شهرکرد اظهار کرد: برداشت از این دشت برای مصارف مختلف همچنان ادامه دارد، در حالی که اقدامات کافی برای تقویت تغذیه آبخوان و جبران افت منابع زیرزمینی انجام نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی منابع آب افزود: تداوم این روند میتواند در آینده پیامدهای جدی برای پایداری منابع آبی منطقه به همراه داشته باشد و لازم است برنامههای کارشناسی برای صیانت از دشت شهرکرد با جدیت بیشتری دنبال شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به موضوع حقابه استان گفت: توجه دقیق و کارشناسی به سهم استان از منابع آبی و طرحهای انتقال آب ضروری است تا حقوق مردم بهطور کامل رعایت شود و از تصمیماتی که منجر به کاهش بیشتر منابع دشت شهرکرد میشود جلوگیری شود.
بیاتی در ادامه با انتقاد از نبود هماهنگی کافی میان برخی دستگاههای اجرایی حوزه کشاورزی و دامداری تصریح کرد: لازم است جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی و دامداری تعامل مؤثرتری با دامداران ناحیه غرب داشته باشند، چرا که در برخی موارد این هماهنگی بهطور کامل محقق نشده و مشکلاتی در روند فعالیت این قشر و حتی مسائل بهداشتی در محدوده سکونت شهروندان ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع مدیریت پروژهها در شهرداری اظهار داشت: استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی در نظارت و اجرای مستقیم برخی فعالیتها میتواند موجب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شود، اما این موضوع باید با بررسی کارشناسی و نظارت دقیق همراه باشد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان بر ضرورت برنامهریزی اصولی برای حفاظت از منابع آبی و ارتقای هماهنگی میان دستگاای اجرایی تأکید کرد.
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