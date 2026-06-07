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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

عارف: رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی یکی از راهبردهای دولت است

عارف: رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی یکی از راهبردهای دولت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از راهبردهایی که به‌صورت جدی مطرح کرده‌ایم، رایگان کردن وسایل نقلیه حمل‌ونقل عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نشستی با علیرضا زاکانی شهردار تهران ، در رابطه با رایگان ماندن بلیط های مترو و اتوبوس در پایتخت ، اظهار کرد : یکی از راهبردهایی که به‌صورت جدی مطرح کرده‌ایم، رایگان کردن وسایل نقلیه حمل‌ونقل عمومی است؛ من حدس می‌زنم که احتمالاً بخشی [از هزینه ها را دولت ] باید به شهرداری اختصاص دهد. صادقانه بیان کنم، این اقدام نفع داخلی برای مردم دارد؛ ترافیک آرام‌تر و آلودگی کمتر خواهد بود و این اقدام به نظر من بسیار ارزشمند است.

وی افزود: این موضوع که شهرداری چه هزینه‌ای برای کشور متحمل شده است، آیینه ای برای کشور است که منجر به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی و کاهش ترافیک می‌شود؛ ویژگی‌هایی که واقعاً باید تحلیل شوند زیرا اگر احساس کردیم که منافع آن بیشتر از ضرر برای دولت است، اقدام می‌کنیم. در دولت هشتم، در مورد مترو بسیار مخالفت می‌شد؛ اما در دولت، قرار شد ۵۰ درصد هزینه‌های مترو را پرداخت کنند و ۵۰ درصد دیگر از پول بلیط نیز تأمین شود. ما با این کار چندین برابر هزینه‌ای که کردیم، در سوخت، آلودگی هوا و ترافیک صرفه‌جویی داشتیم.

شهامت آقای شهردار در رایگان کردن خدمات حمل و نقل قابل تقدیر است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اکنون این شهامت آقای شهردار در رایگان کردن [خدمات]، قابل تقدیر است؛ دستشان درد نکند. اگر ارزیابی شود که این اقدام مفید بوده است، دولت نیز برای همکاری خواهد آمد؛ یعنی بخشی از این هزینه‌ها را ما پرداخت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که دولت در گذشته بسیار کمک کرده است؛ الحمدلله اکنون این پروژه مترو نیز بسیار خوب پیش می‌رود تا بعداً آن را توسعه دهیم و ما نیز آمادگی داریم که در صرفه‌جویی سوخت و سایر ویژگی‌ها سهیم باشیم.

عارف عنوان کرد: ان‌شاءالله گزارش آقای دکتر زاکانی به ما ارائه شود تا ببینیم چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم که شاید بتوانیم به‌صورت مشترک این مسیر را ان‌شاءالله دنبال کنیم.

کد مطلب 6853159
رامین عبداله شاهی

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