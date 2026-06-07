به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانواده شهید احمد حسیننژاد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام و انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور، مرهون جانفشانی شهدا و صبوری خانوادههای آنان است و تکریم این عزیزان وظیفهای همگانی به شمار میرود.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: شهدا با نثار جان خود، راه عزت و سربلندی را برای نسلهای آینده هموار کردند و یاد و نام آنان همواره در جامعه زنده خواهد ماند.
خانواده شهید احمد حسیننژاد نیز در این دیدار به بیان خاطراتی از این شهید والامقام پرداختند و بر ادامه راه و آرمانهای شهدا تأکید کردند.
شهید احمد حسیننژاد از شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در جنگ تحمیلی سوم در حین حفاظت از آسمان کشور در استان اصفهان به فیض شهادت نائل آمد.
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