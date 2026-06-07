به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران احتمالاً در مورد متن نهایی توافق خود به نتایجی رسیده‌اند.

خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی JTBC مستقر در کره جنوبی گفت: من بسیار خوش‌ بین هستم؛ زیرا به طور منظم با هر دو طرف، با میانجیگری پاکستانی و با چندین بازیگر منطقه‌ای دیگر که در این موضوع دخیل هستند، مشورت می‌ کنم.

وی سپس گفت: ما تمام تلاش خود را می‌ کنیم تا به آنها (آمریکا و ایران) برای رسیدن به توافق کمک کنیم. اما جزئیات فنی خاصی وجود دارد. من فکر می‌کنم که هر دو طرف در مورد متن نهایی پیش‌نویس اولیه توافق به توافق کلی رسیده‌اند. امیدوارم خیلی زود خبرهای خوبی بشنویم.

وی همچنین در مورد موضع رژیم صهیونیستی در بحبوحه روند دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران گفت: در حال حاضر، اسرائیل فکر می‌کند که هرگونه توافقی بین ایالات متحده و ایران در قالب فعلی آن با منافع تل آویو مغایرت دارد. به همین دلیل است که از هیچ تلاشی برای منحرف کردن یا خرابکاری در مذاکرات دریغ نمی‌کند.