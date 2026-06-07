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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

جهانبخش: این جام جهانی تجربه متفاوتی است/ تمرکزمان روی نیوزیلند است

جهانبخش: این جام جهانی تجربه متفاوتی است/ تمرکزمان روی نیوزیلند است

بازیکن باتجربه تیم ملی فوتبال ایران پس از ورود به مکزیک برای آغاز اردوی نهایی تیم ملی گفت: جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه متفاوتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش پس از ورود تیم ملی ایران به تیخوانا مکزیک در گفت‌وگو با FIFA TV درباره چهارمین حضور خود در جام جهانی، اظهار داشت: خیلی خوشحالم اینجا هستم. برای کل تیم تجربه متفاوتی خواهد بود و خدا را شکر این شانس را دارم در چهارمین جام جهانی حضور پیدا کنم. امیدوارم تجربه خوبی برای خودم و تیم باشد.

وی درباره اینکه چه قدر امیدوار است تیم ملی در نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ، برای اولین بار از گروهش صعود کند، گفت: خدا را شکر شرایط تیمی ما مثبت و خوب است. اردوی خیلی خوبی را در ترکیه پشت سر گذاشتیم. در مکزیک هم به این سمت می‌رویم که تورنمنت خوبی داشته باشیم. قطعا هدف ما کسب بهترین نتایج است اما بهتر است بازی به بازی پیش برویم.

بازیکن تیم ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام تمرکز ما روی بازی با نیوزیلند است. امیدوارم بازی خوبی شود و در ادامه هم بتوانیم تورنمنت خوبی را رقم بزنیم.

کد مطلب 6853173

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