گزارش رسانه RMC از تیم ملی ایران/ فاصله هتل تا مرز آمریکا فقط ۱۰ دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از ساعت ها پرواز، عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۷ خرداد) وارد شهر تیخوانا مکزیک شد و شاگردان امیر قلعه نویی در اولین روز حضور خود در این شهر تمرین ۷۵ دقیقه ای را انجام دادند تا خود را برای دیدار با نیوزیلند که صبح روز ۲۶ خرداد انجام خواهد شد، آماده کنند.
خبرنگار شبکه RMC SPORT مکزیک که برای پوشش رسانه ای حضور تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا استقرار دارد در این رابطه اظهار داشت: کاروان تیم ملی ایران با همراهی نیروهای گارد ملی و تحت حفاظت تسلیحاتی وارد تیخوانا شد. همچنین چندین دستگاه خودروی نظامی نیز برای تأمین امنیت این انتقال در حالت آمادهباش و حرکت قرار دارند. این اقدام از سوی طرف مکزیکی بهعنوان یک روند مهم و نمادین امنیتی توصیف شده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که پس از بررسیهای انجامشده در ایالات متحده، برخی ملاحظات و حساسیتها در خصوص شرایط امنیتی و لجستیکی تیمها مطرح شده است. در همین چارچوب، وضعیت حضور تیم ایران در شهرهای مختلف از جمله لسآنجلس و سیاتل و همچنین روند مذاکرات میان فیفا و دولت آمریکا درباره نحوه میزبانی و جابهجایی تیمها مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شرایط لجستیکی تیم ملی ایران همچنان به تصمیمات و رویکردهای دولت آمریکا وابسته بوده و نحوه پذیرش و انتقال تیم در مرحله نهایی مشخص نیست.
از سوی دیگر، تیم ملی ایران در هتلی در تیخوانا مستقر شده که تصاویر مربوط به آن نیز در رسانهها منتشر شده است. گفته میشود این هتل بهصورت کامل تحت تدابیر امنیتی ویژه قرار دارد.
بر اساس این گزارش، کاروان تیم ملی ایران با سطح امنیتی بسیار بالا در اطراف هتل ماریوت تیخوانا در حال حفاظت و جابهجایی است؛ هتلی که در فاصلهای حدود ۱۰ دقیقهای از مرز ایالات متحده قرار دارد و بهعنوان یکی از نقاط کلیدی عبور به خاک آمریکا محسوب میشود.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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