اسلام جاهدی دومین طلای آسیا را برای ایران به ارمغان آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاهدی قایقران پرافتخار هرمزگانی و عضو تیم ملی پاراکانوی ایران به روند موفقیت‌های خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا ادامه داد و موفق شد دومین مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.

این ورزشکار هرمزگانی روز یکشنبه در رقابت ماده ۵۰۰ متر کلاس VL2 مسابقات قهرمانی آسیا و مرحله انتخابی پارالمپیک لس‌آنجلس که به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری است، با عملکردی مقتدرانه از رقبای خود پیشی گرفت و بر سکوی نخست ایستاد.

جاهدی پیش از این نیز در ماده ۲۰۰ متر همین رقابت‌ها عنوان قهرمانی را به دست آورده بود و با کسب دومین مدال طلا به یکی از موفق‌ترین ورزشکاران حاضر در این دوره از مسابقات تبدیل شد.

ملی‌پوش پاراکانوی ایران پس از این موفقیت ارزشمند، مدال‌های طلای خود را به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد.

این قایقران هرمزگانی با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف آماده‌سازی و تمرینات فشرده به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حضور یافته و نتایج درخشان او بار دیگر توانمندی ورزشکاران هرمزگان در عرصه‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشته است.

رقابت‌های قهرمانی پاراکانو آسیا از رویدادهای مهم این رشته به شمار می‌رود و نتایج آن در مسیر کسب سهمیه و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس اهمیت ویژه‌ای دارد.