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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲

حماسه حضور مردم زابل به شب نود هشتم رسید

حماسه حضور مردم زابل به شب نود هشتم رسید

زابل- مردم شهر زابل در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6853428

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