https://mehrnews.com/x3cgqT ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6853428 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ حماسه حضور مردم زابل به شب نود هشتم رسید زابل- مردم شهر زابل در نود و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 38 MB کد مطلب 6853428 کپی شد مطالب مرتبط هلاکت ۶ تروریست در هنگ مرزی زابل امام جمعه زابل: آمریکا با هویت ایرانی-اسلامی ملت ایران مشکل دارد قزوین در نودونهمین شب؛ حضور مردم به آستانه صدمین شب رسید وزش باد شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
نظر شما