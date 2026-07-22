  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

پیش‌بینی رگبار و تندباد در ارتفاعات هرمزگان ؛ خلیج فارس مواج می‌شود

پیش‌بینی رگبار و تندباد در ارتفاعات هرمزگان ؛ خلیج فارس مواج می‌شود

بندرعباس - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از ناپایداری جوی در ارتفاعات استان و افزایش سرعت باد روی دریا در ساعات بعدازظهر امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ساعات صبح امروز جوی آرام بر استان حاکم خواهد بود، اما از بعدازظهر ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات و افزایش سرعت باد بر روی دریا مورد انتظار است.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، مه رقیق در سواحل و جزایر پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر، به‌ویژه در ارتفاعات شهرستان بشاگرد، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به شرایط دریایی استان گفت: در ساعات بعدازظهر و شب، با افزایش بادهای غربی، خلیج فارس به‌ویژه محدوده غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم خواهد شد و در برخی نقاط مرکزی استان نیز افزایش موقتی سرعت باد و وقوع گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان و گردشگران تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع بارندگی‌های رگباری و طغیان رودخانه‌های فصلی، از صعود به ارتفاعات و توقف در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی همچنین درباره وضعیت ترددهای دریایی اظهار کرد: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر و شب، تردد شناورهای سبک و صیادی در خلیج فارس، به‌ویژه در محدوده غرب جزایر کیش و لاوان، باید با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد در پایان با اشاره به چشم‌انداز روزهای آینده گفت: شرایط ناپایدار جوی و دریایی روز پنجشنبه نیز در استان تداوم خواهد داشت و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، افزایش بادهای جنوب شرقی موجب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهد شد. همچنین در این مدت، بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: تا روز پنجشنبه ماندگاری هوای گرم پیش‌بینی می‌شود، اما از روز جمعه با افزایش رطوبت نسبی، دمای بیشینه هوا بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6895505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها