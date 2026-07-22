به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ساعات صبح امروز جوی آرام بر استان حاکم خواهد بود، اما از بعدازظهر ناپایداریهای جوی در ارتفاعات و افزایش سرعت باد بر روی دریا مورد انتظار است.
وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، مه رقیق در سواحل و جزایر پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر، بهویژه در ارتفاعات شهرستان بشاگرد، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندبادهای لحظهای دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با اشاره به شرایط دریایی استان گفت: در ساعات بعدازظهر و شب، با افزایش بادهای غربی، خلیج فارس بهویژه محدوده غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم خواهد شد و در برخی نقاط مرکزی استان نیز افزایش موقتی سرعت باد و وقوع گرد و غبار پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان و گردشگران تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع بارندگیهای رگباری و طغیان رودخانههای فصلی، از صعود به ارتفاعات و توقف در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی همچنین درباره وضعیت ترددهای دریایی اظهار کرد: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر و شب، تردد شناورهای سبک و صیادی در خلیج فارس، بهویژه در محدوده غرب جزایر کیش و لاوان، باید با احتیاط انجام شود.
حمزهنژاد در پایان با اشاره به چشمانداز روزهای آینده گفت: شرایط ناپایدار جوی و دریایی روز پنجشنبه نیز در استان تداوم خواهد داشت و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، افزایش بادهای جنوب شرقی موجب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهد شد. همچنین در این مدت، بارشهای عصرگاهی در ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: تا روز پنجشنبه ماندگاری هوای گرم پیشبینی میشود، اما از روز جمعه با افزایش رطوبت نسبی، دمای بیشینه هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
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