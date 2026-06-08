به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: گزارش وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در محور عشق‌آباد به سمت یولاگلدی به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه که بین چهار خودروی پژو پرشیا، چانگان، پراید و پیکان رخ داد، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

رضازاده در تشریح عملیات امدادرسانی گفت: با توجه به تعداد بالای آسیب‌دیدگان، فرآیند تریاژ (دسته‌بندی مصدومان) توسط تیم‌های اعزامی انجام شد. در نهایت ۷ نفر مصدوم این حادثه با همکاری کارشناسان فوریت‌های پزشکی کد یولاگلدی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان پلدشت منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی مصدومان با پایداری وضعیت عمومی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.