به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها، هتلداری، رستوران و مهمانداری از ۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شهر مسقط (عمان) برگزار می‌شود.

طراحی و دکوراسیون داخلی، تجهیزات و لوازم هتلی، تجهیزات خشکشویی و نظافتی، تجهیزات و لوازم آشپزخانه صنعتی، سیستم‌های سرمایشی و تهویه مطبوع، مواد غذایی و نوشیدنی، فناوری و نرم‌افزارهای مدیریت هتلداری و رستوران، قهوه و چای و نوشیدنی‌ها، محورهای این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان‌ به صورت مستقل در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این نمایشگاه می‌توانند با شماره تلفن‌های ۰۹۱۲۲۰۳۵۸۴۰ و ۰۲۱۸۸۵۴۰۲۵۲ (پارس رستاک) تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.