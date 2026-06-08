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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

پروژه‌های گازرسانی چهارمحال و بختیاری بدون وقفه در حال اجراست

پروژه‌های گازرسانی چهارمحال و بختیاری بدون وقفه در حال اجراست

شهرکرد- با وجود شرایط ویژه کشور و ضرورت رعایت الزامات پدافندی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با برنامه‌ریزی منسجم در سطح استان بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی پروژه‌های گازرسانی در بخش‌های توسعه شبکه، احداث خطوط تغذیه، گازرسانی به مناطق شهری و روستایی و همچنین طرح‌های زیرساختی مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست و روند پیشرفت آن‌ها به‌صورت مستمر توسط کارشناسان فنی و ناظران پروژه پایش می‌شود.

در این راستا، نیروهای اجرایی و پیمانکاران با حضور میدانی و تلاش مضاعف، ضمن رعایت کامل الزامات ایمنی، فنی و پدافندی، عملیات اجرایی پروژه‌ها را دنبال می‌کنند تا خدمات‌رسانی به مردم و توسعه زیرساخت‌های گازرسانی در استان با هیچ‌گونه وقفه‌ای مواجه نشود.

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با تکیه بر توان تخصصی کارکنان و همکاری پیمانکاران، مصمم است پروژه‌های در دست اجرا را در موعد مقرر به بهره‌برداری رسانده و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان از نعمت گاز طبیعی را فراهم کند.

کد مطلب 6853701

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