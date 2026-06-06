سهمیه آسیایی ایران در انتظار تصمیم کمیته استیناف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی پس از اتمام جلسه در خصوص تصمیم گیری برای انتخاب نماینده سوم ایران در فصل آینده رقابت های آسیایی اظهار داشت: در جلسه به این نتیجه رسیدیم که اگر رأی پرونده گل‌گهر بابت شکایت از باشگاه چادرملو تا تاریخ ۳۱ خرداد در کمیته استیناف تأیید شود، گل‌گهر به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی شرکت خواهد کرد.

کریمی افزود: اما اگر این رأی تا ۳۱ خرداد تأیید نشود، یک مسابقه تعیین‌کننده برگزار خواهد شد میان پرسپولیس و چادرملو و برنده این دیدار با گل گهر بازی خواهد کرد و برنده آن بازی به عنوان نماینده ایران در سطح دو رقابت‌های آسیایی معرفی می‌شود. محل برگزاری مسابقه توسط سازمان لیگ تعیین خواهد شد و این دیدار بدون تماشاگر برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی مسابقات گفت: این بازی‌ها بعد از جام جهانی برنامه‌ریزی شده و تاریخ‌های ۵ تیر برای بازی اول و ۹ تیر برای بازی دوم در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره برخی اعتراض‌ها بابت حضور اسفندیارپور مدیرعامل گل گهر در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: اسفندیارپور (مدیرعامل باشگاه گل گهر) می‌توانست در جلسه حضور پیدا کنند اما به دلیل شرایطی که داشت، حضور نیافت.

کریمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع ویزای اعضای تیم ملی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴ نفر از اعضای تیم ملی موفق به دریافت ویزا نشده‌اند. ۱۰۰ درصد باید این موضوع پیگیری شود چون ارکان اصلی تیم هستند و باید اقدامات لازم انجام شود.