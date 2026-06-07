پرسپولیس همچنان منتظر اوسمار می ماند/ شرط برای کادر فنی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که وضعیت حضور اوسمار ویه را و دستیاران خارجی او در تهران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته برنامه آماده‌سازی تیم برای تورنمنت احتمالی سه جانبه با گل گهر و چادرملو در مسیر تعیین سومین سهمیه آسیایی فوتبال باشگاهی ایران را بدون تأخیر دنبال کند.



بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، اولویت اصلی مدیران پرسپولیس همچنان ادامه همکاری با اوسمار و آغاز فصل جدید با هدایت این مربی است. سرخپوشان قصد دارند برنامه نقل‌وانتقالات و آماده‌سازی خود را نیز بر اساس دیدگاه‌ها و تفکرات فنی او پیش ببرند و به همین دلیل همچنان منتظر حضور وی در ایران هستند.



با این حال، باشگاه برای جلوگیری از اتلاف زمان، برنامه آغاز تمرینات را آماده کرده و در صورتی که بازگشت اوسمار در روزهای آینده نهایی نشود، تمرینات تیم با برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده آغاز خواهد شد تا روند آماده‌سازی دچار وقفه نشود.



در همین راستا، باشگاه پرسپولیس تمامی تعهدات مالی خود در قبال اعضای کادر فنی خارجی را انجام داده و مطالبات و حقوق آنها پرداخت شده است. همچنین مدیران باشگاه به صورت رسمی با ارسال مکاتباتی از اوسمار و دستیارانش خواسته‌اند در زمان مقرر در تمرینات حاضر شوند و به قرارداد خود پایبند بمانند.



پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد در این مکاتبات تأکید شده عدم حضور اعضای کادر فنی خارجی بدون دلیل موجه می‌تواند به منزله نقض تعهدات قراردادی تلقی شود و باشگاه در این صورت موضوع را از مسیرهای حقوقی و قانونی دنبال خواهد کرد.