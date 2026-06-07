شروع تمرینات بدون سرمربی سرخپوشان/ نیم نگاه پرسپولیس به اتفاق ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در روزهای آینده تمرینات خود را برای احتمال برگزاری بازی های سه جانبه جهت تعیین سومین نماینده فوتبال باشگاهی برای حضور در آسیا پس از جنگ تحمیلی اخیر آغاز خواهد کرد.

تمریناتی که احتمالاً در غیاب اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی این تیم و تنی چند از اعضای کادر فنی او برگزار می‌شود.



در حقیقت با وجود اعلام رسمی باشگاه برای شروع آماده‌سازی پیش‌فصل، هنوز حضور اوسمار و دستیاران خارجی او در تهران قطعی نشده و به همین دلیل احتمال دارد تمرینات ابتدایی با حضور مربیان داخلی و زیر نظر کادر فعلی آغاز شود.



در کنار برنامه‌های فنی، مدیران باشگاه پرسپولیس همچنان موضوع سهمیه آسیایی را با جدیت دنبال می‌کنند. سرخپوشان معتقدند با توجه به تشکیل کارگروه ویژه در فدراسیون فوتبال برای بررسی نحوه انتخاب نماینده سوم ایران در رقابت‌های آسیایی، هنوز همه راه‌ها برای تعیین تکلیف این پرونده باز است و سرخ ها شانس جدی حضور دارند.



مدیران این باشگاه بر این باورند که تمامی ابعاد پرونده باید با دقت بررسی شود و تصمیم نهایی بر اساس ضوابط و مقررات اتخاذ شود و گل گهر سیرجان نباید سه امتیاز انضباطی را در جریان پرونده تخلف باشگاه چادرملو دریافت کند.



در شرایطی که بحث سهمیه آسیایی همچنان یکی از موضوعات مهم فوتبال ایران محسوب می‌شود، پرسپولیسی‌ها نسبت به نتیجه بررسی‌های انجام‌شده خوش‌بین هستند و امیدوارند تصمیمات نهایی به سود این باشگاه و منافع فوتبال ایران باشد.



با این حال، در اولویت فعلی سرخپوشان آغاز تمرینات پیش‌فصل و آماده‌سازی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های فصل آینده قرار دارد؛ تمریناتی که قرار است از هفته آینده به طور رسمی از ۳ روز دیگر آغاز شود.