تشکیل تیم فوتبال نونهالان ایران/ قنبرپور سرمربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در راستای توسعه فوتبال پایه و برنامهریزی بلندمدت برای آینده فوتبال ایران، کمیته فنی فدراسیون فوتبال، تشکیل تیم ملی نونهالان را در دستور کار قرار داد.
بر اساس آسیبشناسیهای صورت گرفته در جلسه تخصصی کمیته فنی به ریاست علی تارقلیزاده یکی از عوامل تأثیرگذار در روند عملکرد تیمهای پایه کشور در سالهای اخیر، تشکیل نشدن تیم ملی نونهالان از سال ۱۳۹۷ به دلایل مختلف از جمله شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.
بر همین اساس، با تأیید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، برنامه تشکیل تیمهای ملی در ردههای سنی زیر ۱۳، زیر ۱۴ و زیر ۱۵ سال در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین مصطفی قنبرپور به عنوان سرمربی تیم ملی نونهالان و مدیر تیمهای این رده انتخاب شده تا فرآیند استعدادیابی، آموزش و آمادهسازی بازیکنان در ردههای سنی پایه با انسجام بیشتری دنبال شود.
در همین راستا، امروز نشست تخصصی با حضور جمعی از کارشناسان و افراد دارای سابقه فعالیت در ردههای پایه فوتبال ملی برگزار شد تا با بهرهگیری از نظرات کارشناسی، چارچوب برنامههای آینده تدوین شود.
فدراسیون فوتبال در نظر دارد با تدوین و اجرای برنامهای چهار ساله برای ردههای سنی مختلف، روند توسعه فوتبال پایه کشور را به صورت هدفمند دنبال کرده و زمینه لازم برای پرورش استعدادها و تقویت پشتوانه تیمهای ملی را فراهم کند.
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