شانس کسب مدال در ناگویا بالاست/ موفقیت در شرایط سخت ارزشمند است

محمد زائر رضایی سرمربی تیم ملی تفنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اردوهای تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: اردوهای تیم ملی از اوایل اردیبهشت‌ آغاز شده و به صورت مستمر در حال برگزاری است. در رشته تیراندازی معمولاً اردوها به شکل پیوسته دنبال می‌شود و برخلاف برخی رشته‌ها که اردوهای مقطعی دارند برنامه تمرینی ما به صورت دائمی در جریان است و تنها در برخی مقاطع کوتاه وقفه‌هایی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به شرایط فنی و آمادگی ورزشکاران افزود: خوشبختانه ملی‌پوشان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و روند تمرینات رضایت‌بخش بوده است. طی روزهای اخیر نیز ورزشکاران در آکادمی ملی المپیک حضور پیدا کردند تا ارزیابی‌های تخصصی بدنی و ذهنی روی آن‌ها انجام شود. این ارزیابی‌ها کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف ورزشکاران با دقت بیشتری مشخص شود و برنامه‌های تمرینی متناسب با نیاز هر ورزشکار تدوین شود.

رضایی درباره برنامه اعزام برون‌مرزی تیم ملی نیز گفت: قرار بود روز چهارشنبه برای حضور در یک اردوی برون‌مرزی و مسابقات راهی عمان شویم. تمامی هماهنگی‌های لازم از سوی فدراسیون انجام شده و حتی بلیت‌ها نیز تهیه شده است. با این حال و با توجه به شرایط موجود و برخی محدودیت‌های احتمالی در پروازها هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره انجام این سفر صحبت کرد و باید منتظر ماند تا وضعیت نهایی مشخص شود.

سرمربی تیم ملی تفنگ در ادامه با اشاره به مشکلاتی که طی یک سال اخیر گریبان‌گیر تیم ملی تیراندازی بوده است، اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده‌ای از برنامه‌های بین‌المللی ما لغو شد. تقریباً می‌توان گفت بسیاری از اعزام‌هایی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم به دلایل مختلف از جمله جنگ انجام نشد و این مسئله قطعاً روی روند آماده‌سازی ورزشکاران تأثیرگذار بوده است. حتی اعزام پیش‌رو به عمان نیز هنوز در شرایط نامشخصی قرار دارد.

وی در ادامه و با تاکید بر اینکه نسبت به آینده تیم خوش‌بین هستم و معتقدم ورزشکاران از آمادگی لازم برای حضور در رقابت‌های مهم برخوردار هستند، گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات ورزشکاران ما عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و سطح رکوردها امیدوارکننده است. به جرأت می‌توانم بگویم اگر همین امروز یا فردا در یک مسابقه رسمی شرکت کنیم شانس بسیار بالایی برای کسب مدال خواهیم داشت. به نظر من احتمال مدال‌آوری تیم در شرایط فعلی بیش از ۹۰ درصد است و با توجه به زمان باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا این آمادگی می‌تواند حتی بهتر هم شود.

رضایی همچنین درباره شرایط مدیریتی فدراسیون تیراندازی و تأثیر اداره شدن این فدراسیون با سرپرست بر روند آماده‌سازی تیم ملی گفت: معمولاً فدراسیون‌هایی که در آستانه انتخابات قرار دارند با برخی چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند اما خوشبختانه در فدراسیون تیراندازی حمایت‌های لازم از تیم ملی وجود دارد. آقای برخورداری به عنوان سرپرست فدراسیون پیگیری‌های خوبی در خصوص برنامه‌های تیم ملی داشته‌اند و از این بابت مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در پایان درباره انگیزه خود برای ادامه فعالیت در تیم ملی با وجود تمام مشکلات و لغو برنامه‌ها تصریح کرد: من همیشه اعتقاد دارم کارهایی ارزشمند هستند که انجام دادن آن‌ها دشوار باشد. کار آسان را همه می‌توانند انجام دهند اما موفقیت در شرایط سخت است که ارزش واقعی دارد. به همین دلیل نه تنها از پذیرش این مسئولیت پشیمان نیستم بلکه انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر دارم. خوشبختانه ورزشکاران تیم ملی نیز با جدیت و انگیزه فراوان در حال تلاش هستند و به آینده این تیم و موفقیت آن در رویدادهای پیش‌رو امیدواریم.