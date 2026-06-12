کاپ جهانی تیراندازی با کمان/ دست گلشنی و شبانی به مدال نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات کاپ جهانی تیراندازی با کمان، نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند:

محمدحسین گلشنی در دور سوم مسابقات حذفی و در ماده ریکرو با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل کمانداری از مکزیک به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل کمانداری از هند شکست خورد و در نهایت در رده یازدهم ایستاد.



رضا شبانی در دور سوم مسابقات حذفی و در ماده ریکرو با نتیجه ۶ بر صفر مقابل نماینده چین شکست خورد و در نهایت در رده سی‌ام قرار گرفت.



آرمین پاکزاد در دور دوم مسابقات حذفی و در ماده کامپوند با نتیجه ۱۴۸ بر ۱۴۳ مقابل کمانداری از دانمارک شکست خورد.