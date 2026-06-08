تصاویر دوربین مداربسته از حمله خواهران منصوریان به اتاق رئیس+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، خواهران منصوریان، نامی آشنا در ورزش ایران محسوب می شوند. نام هایی که آوازه شهرت آنها نه به واسطه مدال آوری های متعدد که درپی حواشی متعددی است که در سال های اخیر برای ورزش کشور ایجاد کرده اند.

ووشوکارانی که به روزهای پایانی دوران قهرمانی خود رسیده اند نمی توانند با این واقعیت کنار بیایند که زمان رفتن به خانه فرا رسیده است. موضوعی که همه قهرمانان ورزشی روزی با آن مواجه می شوند. ولی گویا برای این ورزشکاران خداحافظی توجیهی ندارد و تیم ملی باید در هر میدانی آنها را با هر عنوانی همراه داشته باشد!

قابل پذیرش نیست که برای یک فدراسیون و شخص رئیس آن از هر وسیله ای برای حاشیه سازی استفاده کنند. در فضای مجازی فعالیت دائمی خود را معطوف به توهین و حاشیه سازی کنند، بعد انتظار داشته باشند مسئولیتی به آنها واگذار شود.

در تازه ترین اقدام، یکی از این خواهران که خود روزی سرمربی تیم ملی بوده با وجود محرومیت از حضور در سالن های ووشو و برخلاف قوانین، شب گذشته پیش از برگزاری مرحله دوم رقابت های انتخابی وارد خوابگاه تیم ملی می شود. در همان زمان با پادرمیانی مسئولان خوابگاه را ترک و مجددا بامداد امروز ساعاتی قبل از شروع مسابقات وارد سالن می شود.



شکست سهیلا منصوریان برای دومین بار در پیکار با دیانا رحیمی باعث شد برای اولین بار در دو دهه اخیر، هیچکدام از اعضای خانواده منصوریان شانسی برای حضور در بازیهای آسیایی را نداشته باشند.

این باخت که از نظر داوری و سایر مسائل حرف و حدیثی هم نداشت، باعث عصبانیت دو خواهر دیگر شد که بلافاصله با حضور در طبقه سوم فدراسیون و با شکستن درب ورودی و تخریب دوربین مدار بسته وارد دفتر رئیس فدراسیون که اتفاقا با برخی مسئولان از جمله دبیر فدراسیون، سرمربی تیم ملی، رئیس کمیته مسابقات و ... در حال صحبت بود، شده و قصد درگیری با صدیقی را داشتند.

این عضو خانواده منصوریان وقتی موفق به این کار نشد با کارد میوه خوری اقدام به خودزنی می کند. در نهایت با وورد نیروهای امنیتی و پلیس فضای متشنج آرام می شود و پلیس به تهیه گزارش و پیگیری موضوع می پردازد.

خواهرانی که به خود اجازه ورود به هر موضوعی که حتی به آنها ارتباطی ندارد را می دهند و حاشیه ای جدید را ایجاد می کنند تا چه زمانی به این رویه اشتباه ادامه خواهند داد و چه کسانی خواهند توانست مقابل این بداخلاقی آنها بایستد و با آنها برخورد کند.

در واقع اگر در همان اولین اقدام فدراسیون بدون در نظر گرفتن شرایط فنی و توانایی مدال آوری آنها، برخورد مناسب و منطبق با قانون را اعمال می کرد اکنون شاهد چنین موضوعاتی نبودیم. ورزشکار و مربی می بایست در جایگاه خود اظهار نظر کرده و یا رفتار کند. وقتی وارد موضوعی که به هیچ عنوان به او ارتباطی ندارد شده و برخوردی نیز با او نمی شود نتیجه همین می شود که امروز شاهد آن بودیم.

در چنین شرایطی به نظر می رسد کنترل افراد خاطی از عهده فدراسیون خارج شده و وزارت ورزش باید ورود کند. ضمن اینکه برخورد قاطع قانونی نیز لازمه کار خواهد بود.