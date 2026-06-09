نشستن زیاد در دوران بارداری چه خطری دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که احتمال عوارض بارداری برای زنانی که زمان بیشتری را صرف نشستن می‌کنند، در مقایسه با زنانی که حتی فعالیت سبک را در برنامه روزانه خود دارند، بیشتر است.

محققان گفتند که این عوارض شامل فشار خون بارداری، پره اکلامپسی، دیابت بارداری و زایمان زودرس است.

«بتانی بارون گیبس»، محقق اصلی و رئیس اپیدمیولوژی و آمار زیستی در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ویرجینیای غربی گفت: «یافته بزرگ این بود: زنانی که بیش از ۱۰ ساعت در روز می‌نشستند، دو برابر زنانی که مدت زمان کمتری می‌نشستند، دچار عوارض نامطلوب بارداری می‌شدند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «ما انتظار داشتیم که بفهمیم نشستن بیشتر ممکن است در دوران بارداری مضر باشد، اما میزان خطر اضافی بیشتر از آن چیزی بود که فکر می‌کردیم. مطالعه ما از این ایده پشتیبانی می‌کند که الگوی فعالیت روزانه با نشستن طولانی مدت باید در دوران بارداری منع شود.»

برای این مطالعه، محققان فعالیت بدنی ۴۷۰ زن باردار را در سه ماهه اول بارداری به مدت یک هفته پیگیری کردند. شرکت‌کنندگان مانیتورهای فعالیت را به ران‌های خود بستند تا میزان نشستن و میزان فعالیت بدنی شان اندازه‌گیری شود.

نتایج نشان داد که از هر ۵ زنی که ۱۰ ساعت یا بیشتر در روز می‌نشستند، ۲ نفر دچار عوارض بارداری شدند، در حالی که این رقم برای زنانی که حدود هفت ساعت در روز می‌نشستند، ۱ نفر بود.

بارون گیبس گفت: «این پیامدهای نامطلوب بارداری، به ویژه پره اکلامپسی و فشار خون بارداری، در دو دهه گذشته بسیار شایع‌تر شده است. از دیدگاه بهداشت عمومی، این موضوع بسیار نگران‌کننده است. ما به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این پیامدها هستیم زیرا در حال حاضر گزینه‌های درمانی بسیار کمی وجود دارد.»

ورزش بیشتر به عنوان کاهش‌دهنده خطر عوارض بارداری شناخته شده است، اما او اذعان کرد که همه افراد نمی‌توانند از عهده آن سطح از فعالیت برآیند.

او گفت: «ما می توانیم بگوییم «همه باید ورزش کنند»، اما می‌دانیم که موانع زیادی برای این کار وجود دارد، به خصوص برای زنان باردار، زیرا آنها خسته هستند، حالت تهوع دارند، بدنشان در حال تغییر است و درد اسکلتی-عضلانی دارند. ما می‌خواستیم به گزینه‌هایی برای زنان باردار فکر کنیم تا فعال باشند، اما نه در سطح یک برنامه ورزشی تحت نظارت.»

محققان گفتند که این نتایج نشان می‌دهد که صرفاً نشستن کمتر و حرکت بیشتر می‌تواند کلید حفظ یک بارداری سالم باشد.

بارون گیبس گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که لزوماً نباید ورزش باشد، فقط بلند شدن و حرکت بیشتر ممکن است به شما در جلوگیری از این عوارض بارداری کمک کند.»

بارون گیبس در ادامه افزود: «ما به زنان باردار می‌گوییم که «به بدن خود گوش دهید». اگر مدت زیادی نشسته‌اید و کمرتان درد می‌کند یا احساس ناراحتی دارید، وقت آن است که بلند شوید و حرکت کنید.»