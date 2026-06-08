انهدام ۴ هسته تروریستی در جنوب شرق کشور؛ ۱۹ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات از انهدام ۴ هستهی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۹ تروریست، کشته شدن ۵ نفر از آنان، کشف سلاح و مواد منفجره فراوان، شهادت یک سرباز گمنام امام زمان(عج) خبر داد.
متن اطلاعیه ب شرح زیر است:
بسمه تعالی
به استحضار ملت شریف ایران اسلامی میرساند با مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان و با بهرهگیری ازگزارشهای مردمی، ۵ نفر از عوامل هستههای عملیاتی وابسته به گروهکهای تروریستی-تکفیری و یک تیم اشرار در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیده و ۱۹ تروریست بازداشت شدند. در جریان این سلسله عملیاتها، یک سرباز گمنام امام زمان(عج) با انفجار انتحاری یکی از تروریستها به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد. خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱. هستهی عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری فعال در جنوبشرق کشور که قصد اقدام تروریستی در عمق کشور را داشت، با همافزایی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداراتکل اطلاعات استانهای سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان، در دشت دامغان غافلگیر شده و سه تن از اعضای این گروهک تروریستی دستگیر شدند.
از مخفیگاه تروریستها در شهر زاهدان، بیش از بیست سازه انفجاری که برای انجام سلسله عملیاتهای خرابکارانه در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، با همکاری نیروهای جان برکف فراجا کشف و ضبط گردید.
دو تن دیگر از عناصر گروهک مذکور نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند.
تروریستهای دستگیر شده دورههای آموزش بمبسازی را در یکی از کشورهای همسایه گذرانده و برای انجام سلسله اقدامات تروریستی وارد کشور شده بودند.
۲- هلاکت سر باند ناامنیها ودستگیری سه نفر از اعضای باند شرارت در جنوب استان و کشف و ضبط سلاح و مهمات مربوطه؛
در پی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک توسط سربازانگمنام امام زمان (عج ) و غیورمردان فراجای استان، شرور سابقهدار بنام ایرج بامری به هلاکت رسیده و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.
۳- انهدام سه هسته عملیاتی مترصد گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور؛
طی سلسله عملیاتهای پیش دستانهی سربازانگمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سه هستهی سازمان یافته و مترصد گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس, های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، یازده نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی این هستهها بازداشت شدند.
این مزدوران که تحت پوشش گروهکهای تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می کردند، در پوششهای مختلف وارد کشور شده و ماموریت اجرای عملیات انفجاری، ترور و ایجاد ناامنی در حوزه شهرستانهای جنوب استان سیستان و بلوچستان، جمع آوری اطلاعات زیرساختها و مراکز اقتصادی بندر چابهار را برعهده داشتند.
از این مزدوران مقادیر قابل توجهی سلاحهای سبک (انواع کلت کمری ) و نیمه سنگین (دوشیکا)، تجهیزات انفجاری، ادوات عملیاتی و... کشف و ضبط گردید .
تعدادی از مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه هستند که پس از جذب در گروهکهای تکفیری و گذراندن دوره های آموزش نظامی و خرابکاری در کشورهای همسایه، با هدف اجرای ماموریتهای ضدبشری تروریستی همزمان با جنگ تحمیلی سوم وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند.
۴. به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اعضای هسته گروهکهای تروریستی-تکفیری در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج)؛
به دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر تلاش یک تیم عملیاتی وابسته به گروهک های تروریستی-تکفیری در منطقه مرزی شهرستان سراوان برای ورود به کشور، این تیم تروریستی در بامداد ۱۷ خرداد در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) و رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گرفتار و تمامی ۴ تروریست این هستهی عملیاتی وارداتی به هلاکت رسیدند. در این عملیات یکی از تروریستها اقدام به انفجار جلیقه انتحاری خود نمود که متاسفانه یکی از سربازان گمنام امام زمان(عج) به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.
از این تروریستهای وارداتی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شد از جمله:
_ دو قبضه سلاح کلاشینکوف بهمراه یک نارنجک انداز
_ یک قبضه سلاح M16 با دوربین دید در شب
_ یک قبضه سلاح M4
_ چندین خشاب کلاشینکوف، M4 و M16
_ جلیقههای انتحاری آماده انفجار
_ مقادیر زیادی فتیله انفجاری و الکترونیکی
_ مدار الکتریکی جهت سازههای انفجاری با قابلیت تعیین زمان انفجار
_ چندین کلت کمری
_ یک دستگاه ماهواره استارلینگ
[6/8/2026 1:53 PM] شیخ زاده وزارت اطلاعات: _ تعدادی نارنجک تفنگی، دستی و نارنجک دستساز
_ تعدادی دستبند فلزی
_ مدارک هویتی کشورهای همسایه
در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۱۸ خرداد ۱۴۰۵
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