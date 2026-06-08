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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

آغاز برداشت کلزا در میامی؛ برآورد تولید ۷۰۰ تن دانه روغنی است

آغاز برداشت کلزا در میامی؛ برآورد تولید ۷۰۰ تن دانه روغنی است

میامی- مدیر جهاد کشاورزی از آغاز برداشت کلزا در سطح مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: تولید ۷۰۰ تن محصول دانه روغنی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در بازدید مزارع میامی از آغاز برداشت کلزا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برداشت از سطح ۳۰۰ هکتار مزارع میامی انجام می شود.

وی کشت کلزا را از اولویت اساسی جهاد برای کاهش نیاز کشور به واردات روغن خوراکی دانست و ادامه داد: این محصول در تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور نقش مهم دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی به شرایط مساعد مزارع شهرستان به لحاظ کشت کلزا تاکید کرد و ادامه داد: برداشت ۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا در مزارع میامی پیش بینی می شود.

حسینی قرار گرفتن کشت کلزا را اقتصادی ارزیابی کرد و توضیح داد: این محصول در تناوب زراعی با غلات منجر به بهبود ساختار و افزایش حاصلخیزی خاک و در نهایت ارتقا عملکرد محصول بعدی در سال آتی می شود.

وی به آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل محموله های کلزا شهرستان میامی تاکید داشت و افزود: تمامی محصول بهره برداران با کیفیت مطلوب برداشت و روانه بازار مصرف می شود.

کد مطلب 6854023

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