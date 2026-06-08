آغاز برداشت کلزا در میامی؛ برآورد تولید ۷۰۰ تن دانه روغنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در بازدید مزارع میامی از آغاز برداشت کلزا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برداشت از سطح ۳۰۰ هکتار مزارع میامی انجام می شود.

وی کشت کلزا را از اولویت اساسی جهاد برای کاهش نیاز کشور به واردات روغن خوراکی دانست و ادامه داد: این محصول در تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور نقش مهم دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی به شرایط مساعد مزارع شهرستان به لحاظ کشت کلزا تاکید کرد و ادامه داد: برداشت ۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا در مزارع میامی پیش بینی می شود.

حسینی قرار گرفتن کشت کلزا را اقتصادی ارزیابی کرد و توضیح داد: این محصول در تناوب زراعی با غلات منجر به بهبود ساختار و افزایش حاصلخیزی خاک و در نهایت ارتقا عملکرد محصول بعدی در سال آتی می شود.

وی به آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل محموله های کلزا شهرستان میامی تاکید داشت و افزود: تمامی محصول بهره برداران با کیفیت مطلوب برداشت و روانه بازار مصرف می شود.