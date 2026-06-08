صدور مجوزها و ترخیص کالاهای وارداتی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در بازدید سرزده از اداره‌کل استاندارد گلستان، روند ارائه خدمات، فعالیت‌های تخصصی و نحوه پاسخگویی به مراجعان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات، خواستار تسریع در صدور مجوزها، پاسخگویی به استعلامات و تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی شد و بر پیگیری جذب اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه تأکید کرد.

استاندار گلستان همچنین نظارت مستمر بر انبارهای ذخیره گندم و اجرای دقیق تکالیف پیش‌بینی‌شده در برش استانی برنامه هفتم پیشرفت را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، زمینه تسریع در ارائه خدمات و رفع موانع تولید را فراهم کنند.

طهماسبی با اشاره به نقش اداره‌کل استاندارد در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات افزود: استاندارد از ارکان مهم حمایت از تولید، توسعه اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و تقویت ظرفیت‌های این حوزه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

وی در ادامه از آزمایشگاه‌های تخصصی اداره‌کل استاندارد استان بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌های فنی، تجهیزات و فرآیندهای آزمون این مجموعه قرار گرفت.

استاندار گلستان ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای توان تخصصی نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های فنی و آزمایشگاهی برای ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و فعالان اقتصادی تأکید کرد.