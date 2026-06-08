۱۵تن آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در آذرشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام‌حسین زاهد روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: برابر اطلاع واصله مبنی بر حمل آرد نان از یک کارخانه واقع در شهرک سلیمی ماموران پلیس آگاهی باهمکاری اداره تعزیرات حکومتی یک دستگاه خودرو کامیون را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود : مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو مقدار ۳۷۵ کیسه آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

سرهنگ زاهد با اشاره به اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی آردهای کشف شده را ۷میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر در پایان خاطر نشان کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را سریعا از طریق شماره تماس۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.